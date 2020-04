VIDÉO : il y a 2 ans, le Bayern humiliait Dortmund

C'était le 31 mars 2018. Alors que le Bayern Munich et le Borussia Dortmund s'affrontaient pour le second Klassiker de la saison en Bundesliga, le Bayern Munich collait une claque à son éternel rival.

Les joueurs de Jupp Heynckes recevaient Dortmund et n'ont fait qu'une bouchée de Michy Batshuayi et compagnie, avec notamment un triplé de Robert Lewanski. Les autres buteurs étaient Thomas Müller, James Rodriguez et Franck Ribéry.