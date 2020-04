En 2018, l'AS Monaco a remonté deux buts de retard pour battre l'Olympique Lyonnais 3-2 en Ligue 1.

Menés 2-0 après 27 minutes et des buts de Mariano et Bertrand Traoré, les monégasques ont réagi par l'intermédiaire de Keita Baldé et Radamel Falcao qui ont permis à Monaco d'égaliser avant la pause.

Rony Lopes a ensuite battu Anthony Lopes à bout portant pour offrir la victoire à la 88 ème.