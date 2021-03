Marseille s'est retrouvé mené de deux buts après 16 minutes, Mario Balotelli et Jean Michaël Seri ayant trouvé le chemin des filets en début de match.

Marseille a repris la tête avant la mi-temps après un doublé de Lucas Ocampos et un but contre son camp de Lees-Melou. Luiz Gustavo a assuré les trois points avec un dernier but.