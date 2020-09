Lyon a remporté la Ligue des champions féminine pour une cinquième année consécutive après avoir battu Wolfsburg 3-1 à Saint-Sébastien. Eugénie le Sommer et la Japonaise Saki Kumagai ont donné l'avantage à Lyon 2-0 à la mi-temps, avant que l'Islandaise Sara Björk Gunnarsdóttir ne marque un troisième et dernier but pour les françaises.