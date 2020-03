Retour à l'envoyeur pour Naby Keita ?

Et si l'aventure anglaise touchait déjà à sa fin pour Naby Keita, arrivé il y a plus d'un an à Anfield ?

Alors que Liverpool avait payé 60 millions d'euros pour l'enrôler, le Guinéen ne parvient pas à se faire une place au milieu de terrain des Reds, enchaînant aussi les pépins physiques qui l'empêchent de jouer à son meilleur niveau.

Et selon 'Bild', une équipe est attentive à l'évolution de sa situation. C'est un club que Keita connaît très bien pour y avoir joué : Leipzig. Les Taureaux réfléchissent à revenir à la charge pour faire revenir le Guinéen à la Red Bull Arena.

Toujours selon le quotidien allemand, le club actuel troisième de Bundesliga serait prêt à débourser la somme de 50 millions d'euros pour rappatrier le joueur de Liverpool. Le Guinéen sera-t-il tenté par un retour à l'envoyeur ?