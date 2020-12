Retour de Ben Arfa, Ménès inquiet pour la Ligue 1

Comment ne pas faire de lien entre l'arrivée d'Hatem Ben Arfa à Bordeaux et les nouveaux résultats des Girondins ? Les hommes de Jean-Louis Gasset présentent un nouveau visage ces dernières semaines et l'ancien joueur de Valladolid semble bien y être pour quelque chose.

Toutefois, selon le journaliste de Canal+, Pierre Ménès, ces dernières performances de Ben Arfa, qui n'avait plus joué en match officiel depuis plusieurs mois, remettent en question le niveau du championnat français.

Avant de poursuivre : "Je ne sais pas trop quoi penser de ce retour en grâce d’Hatem, que j’adore et qui a un talent fou - tout le monde le sait. Mais le mec a joué à peu près huit mois sur les trois dernières saisons et le voir planer sur les derniers matchs des Girondins me laisse quand même assez dubitatif sur le niveau des autres, a commenté le journaliste de Canal+ sur son blog. Tant mieux pour Bordeaux, qui reste sur une belle série, joue de façon plus cohérente à défaut d’être brillante et prend des points, ce qui doit suffire au bonheur de Jean-Louis Gasset pour le moment", a-t-il déclaré.