Retour de Fede Valverde pour le derby madrilène ?

Le milieu de terrain du Real Madrid, Fede Valverde, espère revenir au combat pour le choc de samedi contre le leader de la Liga, l'Atletico Madrid.

L'Uruguayen a subi une fissure dans la colonne tibiale postérieure de sa jambe droite lors de la défaite 4-1 à Valence avant la pause internationale et a raté les six derniers matches des Merengue.

Cependant, 'Marca' rapporte qu'il est de retour à l'entraînement avec le groupe et espère être impliqué dans le match derby de Madrid ce week-end.

Le joueur de 22 ans est devenu un joueur de premier plan au sein du club merengue et a même souvent été préféré dans les onze de départ de Zinedine Zidane à des joueurs comme Luka Modric et même Toni Kroos, qui l'a remplacé à Mestalla plus tôt ce mois-ci.

De quoi enchaîner les bonnes nouvelles du Real Madrid, le club n'ayant pas de nouveaux soucis de blessure lors des récents matches avec le capitaine Sergio Ramos et l'arrière droit Dani Carvajal parmi les joueurs de retour de l'infirmerie.

Eden Hazard et Martin Odegaard restent indisponibles, mais le duo est également de retour à l'entraînement en session légère avec le club alors qu'ils continuent de se remettre de divers pépins physiques.

Le retour de Valverde tombe à pic avant le derby madrilène qui promet d'être très chaud cette saison face au leader de la Liga, l'Atletico Madrid. L'équipe de Simeone est actuellement en tête du classement de Liga, avec une avance d'un point sur la Real Sociedad, deuxième, mais avec deux matchs en main. Le Real Madrid, quant à lui, est à six points de l'Atleti en quatrième position et a un match en main.

"Je ne considère pas que ce soit la fin [de la course au titre] avec autant de journées à disputer", a déclaré le coach des Matelassiers Diego Simeone en conférence de prsse.

"Madrid est une excellente équipe. Ils connaissent leurs footballeurs comme nul autre, ils génèrent toujours un changement face à la pression de n'importe quel match et ils sont toujours en compétition. Je les admire, ce sont des footballeurs et un entraîneur qui se battent chaque année. Ce n'est pas facile."