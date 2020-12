Retour des brassards en soutien aux LGBT+ en Premier League

Comme lors des dernières saisons, la Premier League affiche de nouveau son soutien à la lutte contre les discriminations LGBT+ ce week-end sur les pelouses des stades anglais.

C'est une campagne qui avait déjà eu lieu lors des dernières années en Premier League, lors de laquelle tous les capitaines des 20 équipes de Premier League porteront un brassard aux couleurs de l'arc-en-ciel.

Certains joueurs portent aussi des lacets aux couleurs du drapeau LGBT+, alors que les panneaux d'affichage des arbitres pour les changements arborent aussi les couleurs de l'arc-en-ciel, comme plusieurs autres objets dans les stades.

Le direct de la Premier League, Richard Masters, a évoqué cet engagement : "Il n'y a pas de place pour les discriminations dans le football et dans la société. Notre partenariat se concentre sur le développement de projets d'intégration positifs LGBT+ que nous organisons lors des dernières années avec l'association Stonewall."

"Un grand travail est en train de se faire pour rendre le football le plus accueillant possible, en faisant la promotion de la diversité sur et en dehors des terrains, dans nos clubs. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire, et nous espérons aider aux progrès", a-t-il ajouté.