Retour envisagé pour Sterling à Liverpool ?

Liverpool est auteur d'une très grande saison en Premier League mais cela n'empêche pas les Reds d'être menacé par le départ de l'un de leurs attaquants, alors que Sadio Mané fait l'objet d'un intérêt du Real Madrid depuis quelques temps.

Les Reds vont donc devoir trouver un joueur si l'un des attaquants de l'équipe de Jürgen Klopp se décide à faire ses valises. Et le remplaçant pourrait être un ancien joueur du club.

Raheem Sterling avait récemment évoqué son amour pour son ancien club malgré la rivalité entre Liverpool et Manchester City sur les dernières années : "Pour être honnête, j'aime Liverpool. Ce sera toujours dans mon cœur car c'est un club qui m'a beaucoup aidé à grandir."

Et selon les informations de 'L'Équipe' ce mardi, un retour ne serait pas impossible. Pour le quotidien français, un membre de l'entourage du joueur anglais n'a pas écarté cette possibilité pour l'avenir.

"Même si Raheem est attaché à Manchester City, il n'a pas oublié Liverpool, parce que c'est là où il s'est forgé en tant qu'homme et que joueur. Il y a eu des polémiques au moment de son départ, mais aujourd'hui, le temps a fait son œuvre et tout est possible", a déclaré un membre de l'entourage du joueur originaire de Londres.