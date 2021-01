Retour sur l'année 2020 du football

Une année inoubliable, qu'on le veuille ou non. Malgré tout, le football a réussi à nous procurer certaines joies cette année : le premier titre de Liverpool en Premier League; l'explosion d'Erling Haaland en Europe, la masterclass de Robert Lewandowski, la surprise Atalanta, l'arrivée de Marcelo Bielsa en Premier League, le retour du RC Lens en Ligue 1, la première finale de Ligue des champions du PSG, ou encore les retrouvailles Ronaldo-Messi en Champions League...

Mais comme un peu partout cette année, le football a vécu ses mauvais moments, et a perdu de nombreux piliers de son sport. En commençant par l'un des meilleurs joueurs de son histoire, Diego Armando Maradona, décédé à l'âge de 60 ans. Paolo Rossi nous a lui aussi quitté, tout comme Gérard Houillier, Henri Michel ou Robert Herbin...

Avec 12 photos, chacune représentant un événement marquant d'un mois de cette année, revenons une dernière fois sur l'année 2020 du football.

Janvier : les débuts de la crise catalane

17 ans après, le Barça limoge un entraîneur en plein milieu d'une saison. Loin de se douter qu'il était au début d'une longue crise, le Barça laissait partir Ernesto Valverde pour faire venir Quique Setién.

Février : Disney-haaland Paris

Alors que la menace Covid-19 commence à planer sur l'Europe, le football continue. Le match Atalanta-Valence a lieu en Italie, un match qui sera plus tard considéré comme 'bombe biologique' par certains. Pendant ce temps-là, Erling Haaland se présentait à l'Europe avec Dortmund et mettait la pression sur le PSG avec une performance remarquable.

Mars : dernières communions avec les supporters

À huis clos à la maison, le PSG s'offre une remontada qui fait du bien et célèbre avec ses supporters aux portes du Parc des Princes. Enfin, le PSG est en quarts de finale de la Ligue des champions. Mais quelques jours plus tard, le football ferme ses portes et les compétitions annoncent leur suspension en raison de l'explosion de la pandémie.

Avril : #RestezChezVous

Incertitude, confinement, et absence totale de football. Peu sont les pays du monde où le ballon roule encore sur les pelouses. La France, contrairement au reste des championnats majeurs européens, annonce mettre fin à sa saison. Le PSG est sacré champion de France, et le RC Lens et Lorient font leur retour en Ligue 1. S'en suivent alors poursuites et débats chez les grands perdants de cette décision (Lyon, Amiens).

Mai : une lueur d'espoir

Le 16 mai, à 16h05, le football rouvre enfin ses portes. La Bundesliga montre le chemin à suivre et le football reprend sur les pelouses allemandes, pour quelques matchs suivis avec attention par le monde entier.

Juin : Enfin champions !

Liverpool remporte enfin son premier titre de Premier League, pour la première fois depuis la création du championnat. En Espagne et en Italie, le football a lui aussi repris. La France reste en marge.

Juillet : derniers préparatifs à Paris et fiesta à Madrid

Le Real Madrid grille le Barça dans le sprint final de la Liga et remporte la Liga 2019-2020. Le PSG remporte la Coupe de France dans la douleur pour son retour face à Saint-Étienne, et s'apprête à remporter la dernière édition de l'histoire de la Coupe de la Ligue afin de se préparer pour son retour en Champions League.

Août : Final 8(-2), rêve parisien et sacre bavarois

'The Champions' sont de retour. Dans un Final 8 inédit, la plus belle des compétitions reprend. Le Barça se prend une claque historique contre un Bayern Munich qui écrase la concurrence sur son passage, dont Lyon en demies et le PSG en finale. Les Parisiens, quant à eux, atteignaient la finale pour la première fois de leur histoire.

Septembre : le Barça dans la tourmente

Les nouvelles saisons reprennent petit à petit, pendant que le Barça s'enlise dans sa crise. Luis Suárez fait ses valises, et Leo Messi menace de partir. Ronald Koeman prend la place de Quique Setién.

Octobre : fiasco français pour le retour de la Ligue des champions

La Ligue des champions reprend. Le PSG se fait malmener d'entrée de jeu, l'OM aussi. Le monde manque son premier rendez-vous Messi-Ronaldo après que le Portugais soit testé positif à la Covid-19. Les matchs s'enchaînent, et les blessures aussi.

Novembre : hasta siempre, Diego

Nouveau coup dur en cette année 2020. Le monde du football est en deuil et pleure la mort de l'un de ses plus grands joueurs. Diego Armando Maradona s'éteint à l'âge de 60 ans le 25 novembre.

Décembre : Lewandowski, simply The Best !

Pas de Ballon d'Or, mais Robert Lewandowski remporte le prix The Best de la FIFA après une grande année avec le Bayern Munich. Le mois de décembre nous offre son traditionnel tirage au sort de Ligue des champions, avec une affiche qui laisse de belles promesses pour 2021 : un Barcelone-PSG.