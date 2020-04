Retournement de situation dans le dossier Toko Ekambi ?

Alors que tout laissait penser que Villarreal allait finalement conserver Karl Toko-Ekambi, le dossier pourrait subir un étrange retournement de situation.

En effet, Jean-Michel Aulas a déclaré dans 'Le Progrès' que l'idée du club français était "de lever l'option d'achat pour le joueur".

Le président de l'OL a révélé être entré en contact avec Villarreal pour prolonger la date permettant de lever l'option.

"L’option était liée à une qualification en Coupe d’Europe. Si les championnats ne sont pas terminés, on ne peut pas. On a demandé à Villarreal d’aller jusqu’à fin juillet, on n’a pas la réponse. Mais notre idée est de lever l’option pour Karl, car on est très satisfait de lui", a affirmé Aulas.