Retournement de situation dans le dossier Varane ?

Le Real Madrid a plusieurs contrats à prolonger en attente et l'un d'entre eux est celui de Raphaël Varane. Le défenseur français pourra négocier librement avec un autre club à partir du 1er janvier 2022. Certaines rumeurs indiquent même qu'il pourrait faire ses valises dès cet été.

Le défenseur central a été lié à Manchester City, Manchester United ou Liverpool, entre autres, et le journal 'AS' évoque déjà David Alaba, Jules Koundé et Pau Torres comme possibles remplaçants en cas d'un départ du champion du monde.

Cependant, 'Marca' annonce aujourd'hui qu'il y aurait eu un rapprochement entre le Real Madrid et Varane pour la prolongation de contrat de ce dernier. Le club madrilène et Varane négocieraient la prolongation de son bail et, selon le média cité, l'accord serait très proche.

Le Real Madrid voudrait boucler le dossier avant la fin de cette saison et éviter un été de rumeurs et de tourmente, sachant qu'il s'agit d'un défenseur de renommée internationale qui n'a encore que 27 ans.

Le Real, en outre, souhaiterait récompenser l'engagement du défenseur envers le club sur les dernières années et tout porte à croire qu'une prolongation se concrétisera bientôt.