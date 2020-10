Retrouvailles entre Ronaldo et Mbappé

Ce dimanche soir (20h45), Kylian Mbappé va retrouver Cristiano Ronaldo au Stade de France dans le cadre de la 3ème journée de la Ligue des Nations. Ce sera donc la troisième fois que les deux acteurs se rencontrent, mais la première avec leurs pays respectifs.

L'admiration du Français envers le Portugais est connue de tous. Petit, Mbappé tapissé sa chambre de posters de CR7, son idole. Mais ce soir, c'est fini. Il n'y a plus d'idoles.

Sept années se sont écoulées depuis cette fameuse photo de Mbappé entouré de posters de Ronaldo dans sa chambre d'enfant, et les choses ont incroyablement changé. Ce petit a désormais 21 ans et a déjà une armoire à trophées bien garnie. À 21 ans, le capitaine de la Seleção das Quinas n'avait remporté qu'une Supercoupe du Portugal et une FA Cup. Il avait aussi été finaliste de l'Euro 2004. Mbappé, lui, a déjà remporté : Ligue 1, Coupe de la Ligue, Coupe de France, finaliste de la Ligue des champions et... une Coupe du Monde, remportée lorsqu'il n'avait que 19 ans. Un trophée que son modèle n'a pas encore dans son armoire.

'Kyky' suit les pas de l'attaquant vedette de la Juventus, mais avec l'intention de tracer son propre chemin, ce qu'il fait déjà et qu'il compte bien le démontrer ce soir au Stade de France.

Et si l’élève dépassait le maître...?