Réunion au sommet entre Bartomeu et Setién

Les dernières semaines ont été compliquées pour le FC Barcelone. La Liga était difficile à remporter mais le Barça a donné la sensation de ne plus avoir la force contre Osasuna.

Raison pour laquelle le président du Barça veut qu'on lui rende des comptes. Et selon les informations de 'Mundo Deportivo', une réunion devrait avoir lieu ce vendredi entre Bartomeu et Setién, pour en savoir un peu plus sur la forme de l'équipe.

Bartomeu a assisté depuis les tribunes du Camp Nou à la débacle de l'équipe contre Osasuna. Un coup dur qui a propulsé un peu plus le Real Madrid vers le titre, en plus de la victoire de ce dernier contre Villarreal.

Bartomeu va donc se réunir avec son entraîneur pour connaître la situation actuelle. Le média précise bien que, s'il n'y a pas encore de menace au-dessus de la tête de Setién, personne n'ose s'avancer sur le fait qu'il sera là, ou non, pour la Ligue des champions.

Ni Setién lui-même n'a osé donner son avis : "J'espère, je ne sais pas." C'est la réponse qu'il avait donnée quand les journalistes lui ont demandé jeudi soir s'il serait sur le banc pour le match contre Naples.

Cette réunion au sommet sera surtout l'occasion de faire le bilan d'une saison irrégulière et compliquée pour les Blaugrana. Et si le Barça venait à destituer son entraîneur dans les prochaines semaines, le média catalan 'El Nacional' assure que l'entraîneur du Barça B, García Pimienta, sera la priorité.