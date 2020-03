Réunion d'urgence en Allemagne pour la Bundesliga

La Bundesliga cherche à sortir de la crise du coronavirus et a provisoirement fermé ses portes.

Les clubs allemands se réunissent ce lundi pour chercher une formule après la suspension totale du championnat, qui devait initialement se jouer à huis clos.

Officiellement, la saison a été suspendue jusqu'au 2 avril prochain, mais cette date n'est illusoire, puisque la suspension de la Bundesliga pourrait durer bien plus longtemps, et le retour à la compétition pourrait se faire à huis clos.

Si le directeur administratif du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke n'est pas contre le fait de jouer à huis clos, la possibilité de la suspension complète de la Bundesliga est réelle. Celle de l'interruption, aussi.

Dans le premier cas, il n'y aurait pas de champion, ni relégation ni montée, et les mêmes équipes seraient qualifiées pour les compétitions européennes.

Dans le second cas, il n'y aurait pas non plus de champion mais les quatre premiers de cette saison joueraient la Ligue des Champions.

Ces deux cas auraient un coût de près de 750 millions d'euros, entre les 36 clubs de Bundesliga et de Bundesliga 2.