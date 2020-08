Réunion Messi-Koeman

Lors de sa présentation comme nouvel entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman a fait part de son intention de rencontrer le capitaine Leo Messi dans le but d'échanger sur le nouveau projet.

Comme l'a indiqué 'TyC Sports', l'Argentin qui était en vacances avec Luis Suárez et Jordi Alba serait rentré à Barcelone pour s'entretenir avec le nouvel entraîneur 'culé'.

Selon la source précédemment citée, le natif de Rosario, que l'on n'a toujours pas entendu depuis la débâcle en Ligue des champions face au Bayern, pourrait décider de son avenir ce jeudi.

Le contrat de Messi court jusqu'en juin 2021, et sa prolongation est loin d'être acquise, d'autant plus que la rumeur d'un départ à l'Inter Milan prend de plus en plus d'ampleur.

"J'ai échangé avec Jorge Messi. Il m'a dit ce que tout le monde sait déjà, qu'il y a une grosse déception. La déception est normale, il faut en faire le deuil, partir en vacances, se vider l'esprit et commencer une nouvelle saison avec beaucoup d'envie", a déclaré Bartomeu lors de la présentation de l'entraîneur batave.

Enfin, comme l'a informé 'Mundo Deportivo', Koeman se réunira par la suite avec Gerard Piqué, Sergio Busquets et Sergi Roberto, les autres capitaines du Barça.