"RibÃ©ry Ã©tait content que je vienne Ã  l'OM"

Arrivé en début de semaine sous la forme d'un prêt avec option d'achat, à hauteur de 11,5 millions d'euros, en provenance de la Fiorentina, Pol Lirola a déjà effectué ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Seulement vingt-quatre heures après sa signature, le latéral droit espagnol de 23 ans a fait son entrée en jeu lors du Trophée des champions contre le PSG. Ce vendredi, Pol Lirola a été présenté devant la presse et est fier de rejoindre l'OM.

Pol Lirola a côtoyé Franck Ribéry à la Fiorentina qui l'a conforté dans son choix de rejoindre l'Olympique de Marseille cet hiver : "Ribéry est un très bon ami, l'année et demie que j'ai passée m'a aidé. C'est un crack. Quand je lui ai dit que je signais à l'OM, il était très content pour moi et qu'il pourrait m'aider et que les supporters sont exceptionnels. Jai vu que c'est un championnat très physique mais je pense que je peux m'y adapter."