RibÃ©ry, l'idole des jeunes de la Fiorentina

Après 12 ans passés au Bayern Munich, Franck Ribery a décidé qu'il voulait toujours jouer et a atterri à la Fiorentina, où il profite du football italien avant de raccrocher ses crampons.

Dans la Viola, il y a des joueurs qui ne cessent pas de progresser et l'un d'entre eux est Erick Pulgar, qui a dit être motivé par la présence du crack français dans l'équipe.

L'international de l'équipe nationale chilienne est l'un des joueurs importants cette saison de la Fiore et a parlé de l'évolution de la Fiorentina dans la saison en cours : "Nous ne sommes pas loin des places européennes. Les propriétaires sont ambitieux et veulent le meilleur pour le club et la ville. L'équipe est déjà forte, jeune et ne peut que progresser."

Pulgar a parlé du fait de partager le vestiaire avec Franck Ribery. "J'ai appris de Franck qu'il faut toujours avoir soif de victoires et vouloir s'améliorer. Il a fait comprendre à tout le monde que pour devenir un phénomène, il faut toujours être impliqué dans le jeu. Prendre soin de chaque détail et se fixer toujours de nouveaux objectifs".