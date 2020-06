Ribéry ne digère toujours pas sa place au Ballon d'Or 2013

Andres Iniesta, Manuel Neuer, Virgil van Dijk, nombreux sont les joueurs qui n'ont pas pu remporter le Ballon d'Or en raison de l'hégémonie de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sur les 10 dernières années.

Parmi eux se trouve Franck Ribéry qui, après avoir tout gagné en 2013, n'a terminé qu'à la troisième place du classement du Ballon d'Or cette année-là, faisant toujours couler beaucoup d'encre aujourd'hui.

Dans une interview pour 'DAZN', l'ancien joueur du Bayern Munich est revenu sur cette troisième place amère, qu'il avait déjà qualifiée comme une "injustice" il y a quelques années de cela.

"Que pouvez-vous faire de plus que d'atteindre le maximum pour remporter le Ballon d'Or ? Si vous gagnez tout et avez tout fait aussi humainement ce qui est possible, sur le terrain et à l'extérieur, en club comme en équipe nationale", a-t-il déclaré.