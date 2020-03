Ferdinand invite Pogba à prendre une décision pour son futur

Paul Pogba a été invité à prendre une décision sur son avenir à Manchester United par Rio Ferdinand. Ce dernier estime que cette saga n'arrange absolument pas les affaires du club et qu'elle doit s'arrêter au plus vite.

L'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer a connu un redressement encourageant ces derniers temps, avec un retour dans la course au Top 4 en Premier League, de même que des qualifications en quarts de finale de la FA Cup et en huitièmes de la Ligue Europa. Cependant, les efforts sur le terrain se déroulent sur fond de rumeurs liées à Pogba. Le milieu de terrain français, qui n'est apparu qu'à huit reprises cette saison, continue d'être annoncé sur le départ.

Ferdinand souhaite que cette spéculation se termine pour que des plans définitifs puissent être élaborés, l'ancien défenseur a confié suir la chaine 'BT Sport' : "Je pense que c'est une conversation qui doit avoir lieu entre Man United et Pogba. Veut-il rester ou partir ? Est-ce qu'Ole veut le garder ? Une fois que tout sera réglé, il pourra constituer son équipe."

À chaque mercato, Solskjaer amène des renforts à petite dose à MU pour un projet de reconstruction à long terme au Théâtre des Rêves. Ferdinand admet qu'il n'y a pas de solution miracle à Manchester, indépendamment de ce qui se passe avec Pogba, United étant toujours très en chantier.

Il a ajouté : "Ils ont compris en tant que groupe que cela ne se produirait pas du jour au lendemain. Je pense que cette équipe prend le bon virage mais c'est un processus lent. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons regarder et se dire 'c'est un grand changement et United est de retour pour remporter des trophées'. C'est une avancée à petit feu et après de nombreuses années de tourmente".