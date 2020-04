Riqui Puig a l'embarras du choix

L'avenir de Riqui Puig a fait débat toute cette saison. Le joueur a déjà montré sa frustration pour son manque de temps de jeu alors que Valverde dirigeait encore l'équipe.

Sa situation n'a pas vraiment changé depuis l'arrivée de Riqui Puig face à l'urgence sportive, et la trêve du coronavirus ne l'a pas non plus aidé. Mais son talent et son potentiel ne sont pas passées inaperçues. Le Barça le sait.

Selon 'Sport', le Betis, le Celta, Grenade et l'Ajax sont autant de clubs à être venus aux renseignements pour Riqui Puig. Le milieu de terrain serait aussi dans le viseur d'équipes de Premier League et de Bundesliga. Un prêt pourrait être un bon compromis pour le milieu catalan, qui pourrait trouver la régularité qui lui manque tant jusqu'à présent.

Si la réserve du Barça ne monte pas, jouer une année supplémentaire en troisième division ne semble pas une option viable pour le talentueux milieu de terrain. Et nombreux sont les clubs qui aimeraient profiter de cette situation.