Rivaldo conseille au Barça de garder Griezmann

Des discussions sur les transferts à venir vont bon train du côté du Camp Nou en prévision de l'été, bien qu'il n'y ait encore aucune indication quant à la fin de la campagne 2019-2020.

Griezmann fait partie de ceux pour lesquels le Barça serait disposé à écouter les offres, même s'il n'a pas encore effectué une seule saison complète chez les champions d'Espagne. Il a été dit que l'international français pourrait être utilisé comme monnaie d'échange pour attirer Lautaro Martinez de l'Inter ou Neymar du Paris Saint-Germain.

Rivaldo, cependant, estime que le Blaugrana doit conserver les services du champion du monde, car ce dernier n'a pas encore montré son vrai visage avec les ténors de la Liga. La légende du Barça a déclaré à 'Betfair': "Il y a de plus en plus de rumeurs concernant un transfert potentiel d'Antoine Griezmann à l'Inter en échange de Lautaro Martínez ou même un accord qui pourrait voir le Français aller au PSG et Neymar dans l'autre sens. Mais je crois que le conseil d'administration du Barça donnera à Griezmann plus de temps pour faire bonne impression au club".

"En Italie, Griezmann aurait plus de difficultés et je pense que son avenir est en Liga où il est bien adapté et prêt à montrer régulièrement son meilleur niveau. Barcelone doit juste être un peu plus patient pour qu'il gagne en confiance et commence à jouer avec plus de personnalité", a ajouté le Ballon d'Or 1999.