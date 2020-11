Rivaldo contre la SuperLigue: "C'est la mort du football"

Avant de laisser sa place, Josep Maria Bartomeu a cru bon d'inscrire le FC Barcelone au projet de Super Ligue Européenne, comme la dernière erreur d'un mandat épouvantable, mais extrèmement régulier dans la médiocrité.

Dès l'annonce de ce projet encore à batir, beaucoup de voix se sont levées pour en critiquer l'élitisme, l'avidité, prélude d'un football "entre grands". Plus de place pour le mérite, le changement, ou la sensation.

Parmi les dernières personnes à s'être exprimer sur le sujet, Rivaldo, l'ancien joueur du FC Barcelone, s'est positionné du côté des "conservateurs", affirmant que cette nouvelle ligue signe la mort du football.

"Il est évident que ceux qui organisent ces nouvelles compétitions sont des gens étrangers au monde du football, n'ayant jamais joué et qui ne comprennent rien à ce milieu. Une compétition pareille ne ferait qu'agrandir les inégalités entre les grands clubs et les plus petits, et va contre les principes fondateurs de ce sport."

Plus les personnalités du football prennent la parole, plus ce projet est tourné en dérision, et on ne comprend pas pourquoi les joueurs eux-mêmes n'agissent pas. Il est temps que l'ensemble des joueurs de football s'indignent contre cette marchandisation de leur sport, même si elle est déjà profondément avancée.

Faire jouer une coupe d'Espagne en Arabie Saoudite, faire jouer les plus grands clubs entre eux pour se partager les bénéfices, voilà des initiatives qui mériteraient un soulèvement de ses acturs les plus directs, qui ont tendance à ne pas vouloir faire trop de vagues. Sans action, c'est le sport qui mourra, et ses valeurs avec.