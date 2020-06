Rivaldo : "DembÃ©lÃ© peut aider le BarÃ§a Ã  faire revenir Neymar"

L'intérêt déclaré du Paris Saint-Germain pour Ousmane Dembele pourrait favoriser le plan de Barcelone afin de faire revenir Neymar, estime Rivaldo. Le Ballon d'Or 1999 juge tout de même qu'il est peu probable que les ténors de la Liga puissent à la fois signer le buteur brésilien et Lautaro Martinez.

Des efforts ont été faits pour ramener Neymar en Catalogne depuis qu'il a rejoint Paris contre un montant record en 2017. Mais ils se sont tous avérés être vains. Et il y a peu de chances pour que les Blaugrana parviennent à leurs fins durant le mercato qui suit. Avec la crise liée à la pandémie de coronavirus, les transactions à gros budgets ont peu de chances de se produire dans un avenir immédiat.

Dembélé peut cependant s'avérer être une pièce importante dans ce dossier puisque le Barça pourrait l'inclure dans le deal. Rivaldo, l'ancien blaugrana, a indiqué à Betfair que c'est la meilleure option à envisager pour un come-back de Ney : "Il y a des rumeurs suggérant que le PSG pourrait être intéressé par Ousmane Dembele et, même si je pense que Dembele est un grand joueur, je pense que cela pourrait être une bonne occasion pour Barcelone de ramener enfin Neymar. Bien sûr, le Barça devra payer un peu plus d'argent pour conclure l'accord, mais je pense que cela pourrait être une opération mutuellement avantageuse pour les deux clubs."

L'ex-international auriverde juge que Dembélé pourrait profiter de ce deal pour se relancer et donner un nouvel élan à sa carrière : "Dembélé pourrait y voir un bon coup, car il aura la chance de redécouvrir sa meilleure forme et de devenir l'un des joueurs vedettes du PSG. Il serait de retour dans son pays natal et pourrait produire de solides performances, donc je pense que cette décision serait intéressante pour lui. Mais nous devons d'abord attendre de voir si les clubs parviendront à un accord."