Rivaldo en remet une couche sur la une de France Football

La Une de 'France Football' a provoqué une nouvelle colère en Catalogne. Le média français a fait de Leo Messi la Une de son édition hebdomadaire cette semaine, un Leo Messi portant un maillot du PSG.

De quoi provoquer l'indignation des supporters catalans, des médias, et du club, à quelques jours du huitième de finale de Champions League entre les deux équipes.

"Cette Une est très incorrecte et irrespectueuse pour le Barça, en particulier quand il reste une semaine avant que les deux clubs s'affrontent en Ligue des champions. Ce n'est pas uniquement irrespectueux envers le club, mais aussi envers Messi, qui pourrait être impacté par tout ça", a lâché l'ancien joueur brésilien du Barça.

"Imaginons que le Barça soit éliminé contre le PSG, de nombreux fans ou même la presse pourrait argumenter sur le fait que Messi n'était pas à 100% investi avec l'équipe par rapport à l'intérêt du PSG. La pression que va avoir Messi sera gigantesque. Nous ne savons pas si il y a des contacts entre Messi et le PSG, mais même si c'était vrai, je crois que Messi respectera toujours Barcelone et jouera en donnant tout, en se donnant à 100% à chaque match sous ce maillot", a expliqué Rivaldo sur l'impact que les rumeurs pourraient avoir sur le match entre Catalans et Parisiens.

Rivaldo voit en la une de 'France Football' une provocation : "Cette une est une provocation qui n'est pas nécessaire et une erreur, car ce média est très respecté dans tout monde. Je ne vois pas ce qu'ils gagnent à faire ça. Ce qui me dérange, c'est le timing, que cela soit publié alors qu'il ne manque rien pour donner de l'intérêt à ce match."