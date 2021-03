"Messi va rester au Barça pendant de longues années encore"

La légende de Barcelone, Rivaldo, est de plus en plus convaincue que Lionel Messi signera un nouveau contrat du côté du Nou Camp. Pour lui, la stabilité reste la meilleure option pour le génie argentin.

Les spéculations concernant un possible transfert pour le sextuple lauréat du Ballon d’Or continuent de faire rage et cela ne devrait pas changer tant que La Pulga n'a pas pris de décision quant à son futur.

Messi, ayant poussé fortement pour un départ 2020, a été fortement lié à des écuries comme le Paris Saint-Germain et Manchester City, mais Rivaldo pense que l'Argentin se dirige vers une prolongation en Catalogne maintenant que Joan Laporta a retrouvé son poste de président.

"Avec Laporta, il y a plus de chances que Messi reste"

"Barcelone s’améliore massivement ces dernières semaines, capitalisant sur la superbe forme de Lionel Messi et l’élection d’un nouveau président. Messi a l'air beaucoup plus concerné et plus heureux depuis l'arrivée de Juan Laporta - un président qu'il connaît bien, a déclaré à Betfair l'ancienne star du Barca. Pour cette raison, je commence à croire de plus en plus que Messi pourrait conclure un accord avec le nouveau conseil d'administration et signer un nouveau contrat pour rester au club pendant quelques années de plus. Messi a eu un regain de confiance avec l'élection du nouveau président - quelqu'un avec qui il a de bonnes relations - augmentant les chances qu'il envisage de rester un peu plus longtemps."

Messi a clairement indiqué qu'il ne prendrait pas de décision sur son avenir avant la fin de la saison. Des discussions peuvent avoir lieu avant cette date, le Barça est désireux de proposer un nouveau bail, mais aucun accord définitif n'apparait pour l'instant imminent.

Cela permet de détourner l'attention ailleurs, les Blaugrana étant censés explorer un certain nombre d'options de recrutement. Eric Garcia est pressenti pour retourner au bercail après un passage à Manchester City, ajoutant un autre défenseur prometteur au pot, tandis que le milieu de terrain de Liverpool Georginio Wijnaldum est susceptible de débarquer en tant que joueur libre. Enfin, David Alaba est annoncé comme possible transfuge des Blaugrana. Et c'est l'international autrichien que le Ballon d'Or 1999 attend le plus : "Il semblait clair qu'Alaba signerait pour le Real Madrid à la fin de la saison, mais il semble maintenant que Barcelone essaie également d'enrôler le joueur et je suis sûr qu'il serait un bon renfort pour la défense de Barcelone. C'est un grand joueur, actuel champion d'Europe et avec de nombreuses années devant lui, ce serait donc une belle signature. Bien sûr, beaucoup y verraient une victoire contre le Real Madrid, mais je ne vois pas des choses comme ça. Barcelone doit se concentrer sur ses propres préoccupations et ne pas penser à ses rivaux, car c'est la seule façon pour elle de redevenir la solide équipe européenne qu'elle était il y a quelques années."