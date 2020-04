Rivaldo pense que c'est le bon moment de vendre Dembélé

Rivaldo a évoqué plusieurs joueurs du FC Barcelone, dont Antoine Griezmann, mais a aussi donné son avis sur la situation d'Ousmane Dembélé. Pour lui, c'est le moment de le vendre.

"Il a signé avec le Barça il y a presque trois ans et a eu le temps nécessaire pour s'adapter au club et démontrer son talent. Il a toujours un gros potentiel, mais je pense que cet été pourrait l'occasion rêvée pour le vendre ou l'inclure dans une opération pour un joueur que le Barça suit", a commenté le Brésilien.

Rivaldo n'a pas épargné l'ailier français. "Il n'a pas eu de chance avec les blessures, mais il aurait aussi pu essayer d'en faire plus à certains moments. Il n'a pas répondu aux attentes et il pourrait relancer sa carrière dans un autre club où il sentira plus sûr pour jouer du mieux possible".