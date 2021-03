Robert Lewandowski, décoré par le président de Pologne

Robert Lewandowski emporte tout sur son passage depuis plus d'un an maintenant. Incroyable avec le Bayern Munich, le joueur enchaîne les buts et les titres avec l'équipe bavaroise.

Cette saison encore, l'international polonais impressionne. Auteur de 35 buts en 24 matchs de Bundesliga, le vainqueur du The Best 2020 a soif de titres. Et grâce à ses performances impressionnantes, l'attaquant a été décoré par son pays.

Ce lundi en Pologne, le président de la République, Andrzej Duda, lui a remis la Croix du commandant de l'ordre de Polonia Restituta. Une médaille remise aux citoyens polonais pour leurs performances exceptionnelles.

Le président polonais l'a qualifié de "héros" du sport polonais : "Vous représentez la Pologne de manière extraordinaire, vous insistez toujours sur vos origines et nous vous en remercions."