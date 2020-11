Robert Lewandowski élu joueur du mois d'octobre

L'international polonais, Robert Lewandowski, a été récompensé en étant élu joueur du mois d'octobre en Bundesliga.

Le buteur du Bayern Munich, a inscrit 10 buts en 5 matches de championnat. Une statistique folle qui propulse le joueur un peu plus dans la légende du Bayern. "Pour moi, mes records ne sont pas si importants. Je me concentre sur l'équipe et je veux toujours gagner. Pour nous, la saison sera épuisante avec tant de matches et je ne suis pas seulement sur le terrain pour marquer des buts, mais je veux aider par ma présence" a-t-il déclaré.

Au total, Robert Lewandowski comptabilise 11 buts, 4 passes décisives en 6 matches cette saison en Bundesliga. Une machine.