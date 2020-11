Robert Lewandowski ne s'inquiète pas pour son avenir

L'attaquant polonais Robert Lewandowski vient de signer la meilleure année de sa carrière. Avec le Bayern Munich, le Polonais a battu des records de buts et a remporté tous les titres possible avec son équipe.

Élu meilleur joueur de l'année par l'UEFA, nominé pour le Globe Soccer Award du joueur de l'année 2020, et favori pour remporter le prix The Best de la FIFA, Robert Lewandowski vit sur un petit nuage.

Le Polonais a commencé la saison 2020-2021 comme il avait terminé la dernière, et continue de se régaler au Bayern. Sous contrat avec les Bavarois jusqu'en 2023, "Lewy" a fait le point sur son avenir pour l'agence 'AP'.

"Je ne sais pas. Maintenant, j'ai un contrat jusqu'en 2023 et je n'ai jamais pensé à ce qu'il pourrait arriver après. Il me reste 2 ans et demi de contrat. Donc il y a beaucoup de temps pour y réfléchir et je sais que je peux jouer encore pas mal de temps", a assuré le joueur.