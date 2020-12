Robert Lewandowski remporte le prix The Best 2020

La cérémonie de remise des prix des The Best de la FIFA avait une saveur différente cette année, alors que la pandémie de coronavirus a empêché le monde du football de célébrer pleinement ce grand rendez-vous.

Mais contrairement au Ballon d'Or, les prix de la FIFA ont bien été remis cette année. Meilleur entraîneur, meilleur joueur, meilleure joueuse... Tous les prix The Best ont été remis ce soir.

Et comme beaucoup s'en doutaient, c'est l'attaquant polonais Robert Lewandowski qui a remporté le prix The Best du meilleur joueur de l'année 2020, terminant devant Cristiano Ronaldo et Leo Messi, les deux autres finalistes de la récompense.

Une récompense largement méritée pour l'attaquant du Bayern Munich, qui a sans aucun doute signé la meilleure saison de sa carrière. À niveau collectif, le Polonais a tout gagné avec le Bayern Munich d'Hansi Flick.

Le Polonais a remporté sa huitième Bundesliga (deux avec Dortmund, et six avec le Bayern Munich), ainsi que la Coupe d'Allemagne et la Ligue des champions, la Supercoupe d'Allemagne et la Supercoupe d'Europe.

Et au niveau individuel, l'attaquant a démontré la raison pour laquelle beaucoup voient en lui le meilleur numéro 9 du monde du football actuellement. En 47 matchs officiels joués avec le Bayern Munich, il aura inscrit 55 buts pour 9 passes décisives. Meilleur buteur de Bundesliga, meilleur joueur de la Bundesliga, meilleur buteur de la Ligue des champions, deuxième au classement du Soulier d'Or européen sur la saison 2019-2020... Robert Lewandowski a atomisé la concurrence.

Sur la totalité de l'année civile de 2020, toutes compétitions confondues, la machine à buts polonais a inscrit 43 buts pour 12 passes décisives en 39 matchs joués.

Enfin, sur la période prise en compte par la FIFA pour remettre le trophée The Best (du 20 juillet 2019 au 7 octobre 2020), les chiffres de Lewandowski sont encore plus hallucinants : 58 matchs, 64 buts, 14 passes décisives, 5 titres.

À 32 ans, ses chiffres sont tout bonnement impressionnants. "Lewy" est une machine à buts qui reçoit ce jeudi une véritable reconnaissance dans sa carrière après avoir déjà reçu le prix du meilleur joueur de l'UEFA, même s'il devra se passer du Ballon d'Or, un prix pour lequel il était bien évidemment l'un des grands favoris cette année.