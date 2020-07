Robert Martinez revient une nouvelle fois sur France-Belgique 2018

C'était il y a deux ans, presque jour pour jour. L'équipe de France, future championne du monde, éliminait le Belgique en demi-finale du Mondial russe au terme d'un match où les Bleus auront laissé la maîtrise aux Belges, cherchant avant tout à ne pas prendre le risque de trop. Tactique finalement payante.

"J’ai déjà analysé ce match dix fois. Je l’ai même déjà regardé quand nous étions encore en Russie", se remémore aujourd'hui le sélectionneur belge Roberto Martinez dans un interview à la 'Dernière Heure'.

"J’ai dit aux joueurs que la France allait nous respecter, que leur approche serait très défensive. Ils allaient tenter de nous rendre impatients, nous faire sortir de notre boîte pour contrer avec Mbappé. Nous ne sommes pas tombés dans ce piège."

Martinez n'imagine pas encore à quel point il a vu juste. "J’étais juste surpris de les voir si défensifs avec leurs meilleurs joueurs au marquage sur les nôtres. Pogba a suivi Fellaini partout sur le terrain. C’était extrême. Si tu es capable de faire courir Pogba derrière un adversaire durant 90 minutes, c’est là que tu surprends. Il allait même parfois se positionner entre les deux défenseurs axiaux."

"Neuf joueurs et le gardien défendaient. Seul Mbappé restait devant. Le match aurait été plus beau et plus intéressant si nous avions ouvert la marque. La France aurait dû sortir de sa coquille. À partir du 1-0, tout ce que faisaient les Français prenait 20 secondes de plus", regrette-t-il encore.

Quelques jours après cette élimination, les Diables Rouges battront l'Angleterre pour s'offrir la troisième place, meilleur parcours de l'histoire de leur sélection en Coupe du monde.