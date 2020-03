Robert Moreno quitte sa maison en IItalie pour s'installer dans un hôtel à Monaco

Depuis son arrivée sur le banc de la principauté, l'Espagnol vit en Italie, à Bordighera.

Et selon 'L'Équipe', Moreno aurait quitté sa maison en Italie et rejoint un hôtel à Monaco avec sa famille. La raison est l'épidémie du COV-19, qui est très présente dans le nord de l'Italie, pays le plus touché par le virus en Europe.

Son équipe a pour l'instant suspendu tous les entrainements, jusqu'à mercredi. La Ligue 1 est également suspendue jusqu'à nouvel ordre.