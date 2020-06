Robert PirÃ¨s : "Je pense entraÃ®ner un jour"

Cinq ans après avoir raccroché les crampons à la suite d’une dernière pige en Inde, Robert Pirès pense à se lancer dans une carrière de coach.

"Il y en a qui ont pris la décision d’être entraineur ou directeur sportif ou alors être consultant. Moi, j’avais pris cette voie-là et ça me permet d’être encore dans le football. Mais, je pense qu’entraineur c’est un bon métier, même si c’est dur au quotidien. Je pense que dans les années à venir, je vais me décider à passer les diplômes d’entraineur. Et je pense le faire du côté de l’Espagne", a indiqué l'ancien joueur d'Arsenal dans des propos accordés à la journaliste marocaine Zineb Elhouari.

Pirès, 46 ans, n'a pas d'équipe de prédilection et ne sait pas encore de quoi son avenir d'entraîneur sera fait.

"Je ne peux pas dire quelle équipe je vais entrainer. Honnêtement, je ne peux pas choisir. On ne peut pas savoir où on va lorsqu’on est entraineur. Je vous cite l’exemple de Sabri Lamouchi, qui est très heureux en Premiership, à Nottingham Forest. L’entraineur se met sur le marché, et après il analyse en fonction des propositions qu’il reçoit. Je pourrais vous dire que je vais entrainer Arsenal, Metz, Reims, Marseille ou Villarreal, mais non je ne peux pas. Aujourd’hui, c’est compliqué", a-t-il analysé.