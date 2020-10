Robert Pires pour le retour de Karim Benzema en Équipe de France

C'était le 8 octobre 2015, la dernière fois que Karim Benzema était vêtu de bleu, c'était face à l'Arménie, pour une victoire 4-0. Depuis, l'attaquant du Real Madrid n'a plus jamais été rappelé en Équipe de France suite à une affaire extra-sportive avec Mathieu Valbuena. Lors d'une interview pour le quotidien 'As', l'ancienne gloire d'Arsenal, Robert Pires, donne sa version et explique pourquoi KB9 mérite un retour en sélection :

"Je vais parler du footballeur. Ce qu'il s'est passé avec Valbuena ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon affaire. Mais pour ce qu'il fait avec le Real Madrid, c'est clair qu'il mérite d'être en sélection. Pourquoi ? Cela fait neuf ou dix ans qu'il joue au Real Madrid, qu'il triomphe, marque des buts et gagne des titres. C'est un des meilleurs attaquants d'Europe. Après, c'est un sujet compliqué entre lui et Deschamps"