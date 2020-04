Roberto Carlos dÃ©voile ses adversaires les plus coriaces

Ancien défenseur latéral mythique du Real Madrid, Roberto Carlos a dévoilé à la FIFA les attaquants les plus coriaces qu'il a dû affronter : "Eto'o, Joaquín ... Mais le plus difficile a été Figo. Il était vraiment ennuyeux. C'était un excellent joueur."

L'ancien international français a aussi évoqué son but le plus spécial. Le Brésilien a chois son fameux coup franc à la trajectoire incroyable contre la France au Tournoi de Toulon.

"Le but qui a marqué ma carrière était celui contre la France. Parfois, on me pose des questions sur ce but, le ballon ne pesait pas beaucoup, le joueur m'a aidé et j'ai réussi à la mettre au fond. (...) Jouer dans un Clásico et marquer un but est aussi très spécial", ajoute-t-il.

Roberto Carlos a aussi été sondé sur son compatriote Neymar : "Neymar est bon, il est heureux, il marque des buts. Je veux le voir rester humble au PSG et aussi en Coupe du monde, il peut devenir le meilleur joueur du monde. C'est un génie et il y a des gens qui s'occupent de sa vie."