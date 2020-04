Roberto Carlos raconte son meilleur souvenir au Real

Roberto Carlos a passé onze ans sous les couleurs du Real Madrid et a fait partie de la légendaire équipe des Galactiques. Mais le Brésilien était déjà là bien avant l'arrivée de Ronaldo ou de Zinédine Zidane.

Dans des propos relayés par le quotidien espagnol 'Marca', l'ancien défenseur latéral brésilien est revenu sur l'un de ses meilleurs moments au Real Madrid, la victoire de la Ligue des champions en 1998 contre la Juve de Zidane et Del Piero.

"On avait souffert en Liga cette année-là, on n’était pas favori, alors que la Juve en était à sa troisième finale consécutive. La veille, aucun d’entre nous n’avait pu dormir. D’habitude on allait au lit à 10h, mais cette nuit là on était tous assis dans le lobby de l’hôtel à quatre heures du matin, on se racontait des histoires", commence Roberto Carlos.

"Je n’oublierai jamais cette nuit. Les rues étaient inondées par des centaines de milliers de fans, avec les maillots et des écharpes, les gens chantaient et célébraient, c’était mon meilleur moment à Madrid cette victoire", explique le Brésilien.

Le joueur a aussi évoqué l'ambiance à l'époque des Galactiques : "Tu arrivais dans le vestiaire, tu te posais, tu regardais autour et tu voyais le Ballon d’Or, puis le joueur de l’année en Espagne, le meilleur buteur du championnat et le meilleur gardien du monde. Faire partie de tout ça, c’était très spécial. Parfois, je me disais 'Regarde d’où tu viens et regarde où tu es'. J’étais fier."