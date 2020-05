Roberto Carlos raconte pourquoi il n'a pas été à Chelsea

En quittant le Real Madrid à la fin de son contrat en 2007, et après onze ans de grand amour avec le Santiago Bernabéu, le défenseur latéral brésilien a décidé de rejoindre le Fenerbahçe.

Cependant, Roberto Carlos aurait pu tenter une aventure sous les couleurs de Chelsea en Premier League. Mais finalement, l'accord n'a pas eu lieu et le joueur a filé en Turquie.

Dans une interview pour 'Goal', le légendaire défenseur central est revenu sur l'échec de son transfert chez les Blues et sur sa déception de ne pas avoir joué en Premier League.

"J’avais deux offres : Fenerbahçe et Chelsea. Mais ça n’a pas marché avec Chelsea, donc j’ai signé en Turquie. Avec Chelsea, on était vraiment proches de conclure ! J’avais juste à aller à Londres pour signer le contrat, mais on s’était déjà vus avec le propriétaire Roman Abramovich sur Paris", raconte Roberto Carlos.

"Mais au dernier moment, quelque chose a capoté. Ça arrive dans le football, il y a eu un problème avec l’avocat. Dommage, parce que je suis sûr à 100% que je me serais bien adapté en Premier League", a-t-il conclu.