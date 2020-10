Roberto Insigne ouvre le score contre son club de coeur et son grand frère

Le Napoli s'est fait surprendre sur la pelouse du Benevento en première période lors du match de championnat de ce samedi, et l'équipe locale a ouvert le score.

Et c'est un certain Roberto Insigne qui a ouvert le score. Roberto Insigne, formé au Napoli... et petit frère du capitaine de l'équipe de Gennaro Gattuso, Lorenzo Insigne !

L'attaquant italien a ouvert le score et a fondu en larmes sur la pelouse au moment de célébrer son but, entouré de tous ses coéquipiers sur le sol. Une belle manière de retrouver son club de coeur.