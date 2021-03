Roberto Martínez : "Courtois est au meilleur moment de sa carrière"

Roberto Martinez s'est dit convaincu que Thibaut Courtois est aujourd'hui "dans le meilleur moment de sa carrière", "un cran au-dessus" de son niveau de 2018, lorsqu'il avait obtenu la troisième place au Mondial 2018 en Russie avec les Diables rouges.

"Je pense que Thibaut est actuellement dans le meilleur moment de sa carrière, il a atteint un niveau d'importance qui ne vient qu'avec l'expérience de jouer avec une équipe comme le Real Madrid", a déclaré le sélectionneur de la Belgique en conférence de presse avant son match face à la République tchèque en qualifications pour la Coupe du monde 2022.

"Son niveau au club a été exceptionnel et au niveau international, il a toujours été très régulier. Il a manqué quelques matchs à cause du coronavirus et d'une petite blessure, mais son niveau actuel, j'ose le dire, est le meilleur moment de sa carrière et un cran au-dessus de 2018", a insisté Martinez.

La Belgique a entamé sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2022 avec une victoire face au Pays de Galles mercredi (3-1). Elle affrontera la République tchèque ce samedi puis la Biélorussie le 30.