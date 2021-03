Roberto Martinez : "Hazard veut désespérément jouer"

Le sélectionneur belge Roberto Martinez a déclaré vendredi que l'attaquant du Real Madrid Eden Hazard veut "désespérément jouer" et a reconnu que, bien qu'il soit "de bonne humeur", cela a été un nouveau coup dur pour lui d'être confronté à une blessure comme celle dont il souffre depuis son arrivée au Real Madrid en 2019.

"Il est calme et déterminé à faire son retour. Il est dans un bon état d’esprit. On travaille main dans la main avec le Real Madrid et parfois c’est bien qu’il vienne ici pour travailler avec notre staff. Il veut désespérément remonter sur le terrain. Il n’a pas l’habitude d’être dans cette situation mais montre une grande motivation pour être de retour", a déclaré Roberto Martinez en conférence de presse ce vendredi.

Le N.7 du Real Madrid est présent à Tubize (Belgique) pour discuter de sa rééducation avec Lieven Maesschalck, le kiné des Diables rouges.