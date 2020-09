"Je ne veux pas de Messi en Premier League !"

Andrew Robertson, ne veut pas de Lionel Messi "à proximité de la Premier League" alors que les spéculations sur l'avenir du capitaine de Barcelone vont bon train. Lionel Messi a lâché une bombe en informant le Barça qu'il voulait quitter les Blaugrana la semaine dernière et Manchester City a rapidement été nommé comme le grand favori pour le signer cet été. L'attaquant ne s'est pas présenté pour l'entraînement de pré-saison sous Ronald Koeman cette semaine, indiquant sa conviction qu'une clause de son contrat lui permet de partir gratuitement.

Cependant, le Barça et la Liga estiment que la clause libératoire de 700 millions d'euros présente dans son contrat qui court jusqu'en juin prochain devra être respecté pour qu'il devienne libre et puisse s'engager dans le club l'ayant payé. Le père et agent de l'international argentin, Jorge Messi, est arrivé à Barcelone pour des entretiens mercredi et a suggéré jeudi qu'il était toujours possible que son fils puisse rester au Camp Nou.

"S'il vient en Premier League, nous nous occuperons de lui"

Cette dernière déclaration a été comme une musique douce dans les oreilles du défenseur de Liverpool, Robertson, qui ne veut pas voir le joueur de 33 ans faire un passage sensationnel à City. "D'un point de vue complètement égoïste, j'espère que cela n'arrivera pas, j'espère qu'il restera au Barça", a déclaré l'arrière gauche écossais interrogé sur la possibilité que Messi joue dans l'élite anglaise. "Il est l'un des meilleurs, sinon le meilleur joueur à avoir jamais joué, donc s'il va chez l'un de vos plus proches rivaux ce n'est probablement jamais un bon signe. C'est un joueur fantastique, je ne doute pas qu'il soit venu en Premier League. il apporterait exactement la même qualité, la même passion et tout ce qu'il apporte au Barça".

"Je pense que Liverpool a exclu que nous allions le recruter, donc pour moi, je ne le veux pas le voir être annoncé près de la Premier League et j'espère que cela restera ainsi, mais nous attendrons de voir ce qui se passera avec cela. De toute évidence, vous pouvez voir l'incertitude au Barça, je pense que tout le monde peut le voir, et j'espère qu'ils résoudront le problème. S'il vient en Premier League, nous nous en occuperons, ce sera formidable pour les gars de jouer contre lui", a ajouté le latéral des Reds.

"J'ai joué contre lui deux fois et ce sont les matchs les plus difficiles que j'ai jamais disputés, donc vous devez rester à l'affût contre lui à tout moment, il peut surgir de nulle part. C'est un joueur fantastique, probablement le meilleur de tous les temps, mais j'espère qu'il reste en Espagne pour moi", a conclu Robertson. Le souhait de l'Écossais risque d'être exaucé, pour la saison prochaine du moins, puisque la tendance serait à ce que Lionel Messi aille au bout de son contrat avec le Barça.