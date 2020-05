Robertson prêt à attendre pour fêter le titre de Premier League

Andy Robertson est, après 30 ans de douleur pour Liverpool, prêt à attendre pour fêter le titre de Premier League alors que les Reds se préparent à décrocher deux victoires dont ils ont besoin pour mettre la main sur la couronne. Trois longues décennies de frustration et de quasi-accidents pour les pensionnaires d'Anfield devraient prendre fin en 2020. Ayant obtenu une avance de 25 points en tête du classement, l'équipe de Jürgen Klopp n'est qu'à deux victoires de confirmer son sacre afin de devenir les rois du football anglais.

À la mi-mars, on s'attendait à ce qu'ils franchissent la ligne d'arrivée avec le minimum de difficulté. Une pause imposée par le Coronavirus a cependant laissé Liverpool douter sur leur capacité à mettre la fin sur ce trophée et sur la date à laquelle ils pourraient le faire. Le projet de reprise de la saison s'intensifie maintenant, et Robertson a hâte de conclure la saison en beauté avec le titre tant attendu - même si cette tâche doit être accomplie à huis clos.

Le défenseur international écossais a déclaré au site officiel de Liverpool : "Cela fait 30 longues années pour ce club et les fans ne pouvaient probablement pas imaginer que nous devrions attendre neuf semaines alors que nous étions si près de participer à des matchs où nous espérions gagner pour sceller le titre de Premier League. Mais nous y reviendrons, nous recommencerons, nous reprendrons notre rythme et j'espère que nous pourrons gagner les matchs dont nous avons besoin pour gagner le titre et c'est notre objectif maintenant".

"La lumière au bout du tunnel est revenu juste à l'entraînement, pour être honnête. Parfois, il y avait des jours où vous ne pensiez pas que cela aurait été possible, mais maintenant que nous sommes de retour ici, nous pouvons regarder en avant et passer à l'étape suivante. Ensuite, comme je l'ai dit, j'espère qu'avec les matches que nous avons devant nous, nous pourrons y arriver. Souhaiterions-nous jouer devant 55 000 personnes à Anfield ? Bien sûr, nous le ferions. Gagner des matchs ou quoi que ce soit sans les fans, nous ne ressentirons pas la même chose, mais c'est quelque chose que nous savons que nous devons traverser et c'est quelque chose que nous savons que dans leurs maisons et autres, ils nous soutiendront comme des fous et nous ressentirons ce soutien", a ajouté André Robertson.

"J'espère que nous pourrons célébrer un titre si nous faisons le travail - et nous aurons le temps de le célébrer quand le moment sera venu. Mais pour l'instant, nous devons rester concentrés, nous savons quels que soient les matchs à venir et chaque fois qu'ils commencent, nous devons les faire gagner et obtenir ce trophée pour ce club", a conclu le défenseur de Liverpool.

Liverpool intensifie ses préparatifs après son retour à l'entraînement, Robertson admettant qu'il y a quelques coupes de cheveux douteuses exposées pendant la période de confinement et aucun voyage chez les barbiers : "La coupe d'Alisson ne fait que grandir et grandir, je ne sais pas dans quel état cela va se passer quand nous reprendrons le jeu ! Celle de Bobby Firmino est intéressante, il est généralement assez vif mais il laisse un peu pousser, Joe Gomez est vraiment broussailleux au sommet. Lallana vient de faire le nécessaire, n'est-ce pas ? Il vient de tout raser, donc je pense que nous nous sommes habitués à ce qu'Adz n'ait pas de cheveux maintenant".

"C'est ce qui se passe, n'est-ce pas ? Vous devez vous adapter à ces situations - et, malheureusement, vous devez parfois faire confiance à des gens qui ne savent pas ce qu’ils font ! C’est ce que nous avons tous fait - certains d’entre nous ne font pas confiance aux membres de leurs ménages autant que certains d’entre nous. Mais j'espère que Bobby pourra bientôt revenir à sa nouvelle coupe de cheveux", a conclu le défenseur.