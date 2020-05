Robertson veut finir sa carrière à Liverpool

Andrew Robertson, le brillant latéral écossais, évolue à Liverpool depuis 2017. Il y connait un grand succès et se verrait bien, de fait, rester dans ce club le plus longtemps possible. C’est ce qu’il a fait savoir lors d’une courte intervention sur la chaine anglaise 'BT Sport'.

"Actuellement, l'idéal pour moi serait de finir à Liverpool, a-t-il déclaré. Ça va être très difficile mais j'aimerais finir ma carrière ici. Si je peux garder mon niveau aussi haut que celui de James Milner à son âge, j'en serais heureux.

Tout en évoquant son désir de boucler sa carrière chez les Reds, l’ex-joueur de Hull a affirmé qu’il ne serait pas contre une expérience au Celtic Glasgow dans le futur. "Je veux jouer le plus longtemps possible. Si cela doit se terminer en Écosse, je serais ouvert à cela. Mais ma situation idéale est de terminer et, j'espère, de gagner quelques trophées de plus avec Liverpool", a-t-il ajouté.

En 138 rencontres jouées avec LFC, Robertson totalise cinq buts marqués et 25 passes décisives offertes. En 2019, il a été parmi les acteurs majeurs du titre de champion d’Europe conquis.