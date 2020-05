Rodgers : "Ce serait une honte absolue si Liverpool ne remporte pas le titre"

Avec 25 points d'avance et une seule défaite en 29 journées de championnat, Liverpool a totalement dominé la saison outre-Manche.

Dans un entretien accordé auprès de 'The Eamonn and the Gaffers podcast' relayé par 'RMC Sport', l'entraîneur nord-irlandais souhaite voir le club sacré.

"Ils ont clairement été la meilleure équipe, a lancé le patron des Foxes. Le niveau auquel ils ont joué, la qualité, ils ont été absolument fantastiques. Ce serait donc une honte absolue s’ils n’avaient pas la chance de remporter le titre."

"Ils attendent depuis si longtemps, ils le méritent, a estimé l'entraîneur de Leicester. Mais Jürgen Klopp est comme tout le monde, espérant que l'on pourra rejouer. Evidemment, dans un environnement sûr."

Pour rappel, une reprise de la Premier League est espérée pour le 8 juin.