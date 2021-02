Rodri confirme que le City de Guardiola est passÃ© au 'cholismo'

Manchester City est plongée dans une grande dynamique positive. Les Citizens en sont déjà à 17 victoires consécutives, qui malgré tout ne veut pas regarder en bas.

Rodrigo, l'un des hommes importants de Guardiola, a parlé des clés qui ont conduit l'équipe des SkyBlues à signer les victoires qui l'ont menée au sommet de la Premier League.

"Durant la première partie de la saison, nous ne jouions pas bien individuellement et collectivement, mais cela a changé une fois que nous avons parlé davantage de la façon dont nous pourrions travailler ensemble. Nous avons eu une réunion, nous avons analysé ce qui se passait et comment l'équipe pouvait faire mieux", a déclaré le milieu de terrain à 'Goal'.

Cette réunion a été un tournant pour l'équipe : "Nous étions tous d'accord pour dire que chaque joueur pouvait faire un peu plus pour l'équipe. Je pense que c'est la raison pour laquelle nous nous en sortons si bien en ce moment, car il y a beaucoup de joueurs qui jouent actuellement à un niveau incroyable".

L'autre grande clé, a-t-il expliqué, est d'envisager l'avenir à court terme et non pas le moyen-long terme. "Nous savons que nous sommes en finale de la Carabao Cup, que nous sommes en tête de la Premier League et que nous sommes encore dans deux autres compétitions, mais nous n'y pensons pas trop. Nous prenons un match à la fois", a-t-il déclaré.