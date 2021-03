Rodri raconte son adaptation à Manchester City

Pendant l'été 2019, Rodri, qui montrait un grand niveau à l'Atletico Madrid, a décidé de mettre un terme à son séjour dans la capitale espagnole et a fait ses valises pour rejoindre Manchester City, qui a payé sa clause libératoire.

Le joueur, qui évolue à Manchester depuis un an et huit mois, est devenu un pilier pour Guardiola et fait partie intégrante du onze de départ citizen. Lors de son passage dans 'El Transistor', le Madrilène a parlé de son évolution.

"Je suis très heureux, cela a été une étape très importante pour moi de venir ici. C'est une année sensationnelle, mais comme l'a dit le coach, nous devons y aller étape par étape", a commencé le milieu de terrain des Slyblues.

Rodri n'a pas caché son admiration pour son entraîneur actuel : "C'est un entraîneur perfectionniste qui aime comprendre ce sport et gagner les batailles tactiques du match. Il met tous les outils sur la table pour que nous, les joueurs, puissions le faire sur le terrain."

"La chose la plus difficile pour moi a été d'identifier le rôle que l'équipe attendait de moi. Je suis arrivé dans une équipe pleine de stars. Et il y a aussi eu l'adaptation à la Premier League, qui est considérée comme la compétition la plus exigeante au monde", a-t-il ajouté.