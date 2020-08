"Nous avons une meilleure équipe que le Real Madrid"

Manchester City s'apprête à jouer son match le plus important de sa saison. Ils reçoivent un Real Madrid en pleine bourre après avoir gagné la Liga et confiant à l'idée de revenir du 1-2 du match aller au Bernabéu.

Rodrigo et Pep Guardiola étaient chargés d'analyser la rencontre à l'Etihad Stadium du côté des 'Citizens'. L'ex joueur de l'Atlético a été le premier à mettre en valeur ce rendez-vous, auquel l'équipe anglaise se présente "en bonne forme".

"Nous avons confiance en nous. Nous sommes très motivés pour le match de vendredi. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis le dernier match, mais depuis, nous n'avons pas arrêté de penser à ce match" a affirmé l'Espagnol.

Même si City a son destin entre ses mains, Rodrigo préfère y aller petit à petit dans une phase finale de Ligue des Champions qui s'annonce passionnante. "Nous devons seulement nous concentrer sur un seul match. On y va petit à petit, nous avons ce match incroyable qui est comme une finale pour nous" a t-il déclaré.

"Il s'agit d'un long tournoi et nous voulons le gagner, pas seulement cette rencontre. C'est un rêve pour tous et pour moi", a souligné le milieu de terrain, qui a également souligné comme objectif de démontrer qu'ils sont meilleurs que le Real Madrid.

Même s'il est conscient que l'équipe de Zidane peut punir à la moindre occasion: "C'est plus qu'une équipe. Ils ont une manière de jouer qui montre qu'il ne faut jamais se relacher. Même s'ils gagnent 3-0, 4-0... Ils ne se rendent jamais. Pour ça c'est la meilleure équipe. Je crois qu'on a une meilleure équipe et, si on fait les choses correctement, tout ira bien", a expliqué Rodri.

Enfin il a un peu énuméré quelques points positifs du Real Madrid, comme le Belge Hazard, qui sera tout juste de retour. "Nous sommes le genre d'équipe qui veut jouer contre des équipes avec leurs meilleurs joueurs sur le terrain. Hazard est un des meilleurs joueurs au monde. Il est capable de transformer un match et changer un résultat. Il revient à Zidane de décider s'il n'est pas complètement en forme", a ajouté Rodrigo.