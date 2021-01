Rodrigo de Paul dans le viseur de Jürgen Klopp

Liverpool a plus de mal cette saison mais reste en course pour toutes les compétitions en ce début d'année. Et si Jürgen Klopp n'ose pas trop en dire sur le mercato, les rumeurs lient plusieurs joueurs au club red sur le mercato hivernal.

L'un des noms qui feraient parler serait celui de Rodrigo de Paul. Selon les informations du 'Sun', le milieu de terrain argentin de l'Udinese plairaient beaucoup à Jürgen Klopp.

Ses qualités physiques et son style de jeu plairait beaucoup à la direction de Liverpool, un style de jeu qui pourrait correspondre avec celui de l'entraîneur allemand à Anfield.

Reste à savoir si les Reds en feront une priorité, alors que de nombreuses voix s'élèvent pour que le club recrute un défenseur face aux nombreux absents dans ce secteur de l'effectif de Klopp.