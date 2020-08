"Rodrigo est le joueur le plus cher et le plus important de l'histoire de Leeds"

Victor Orta a tenu a expliquer combien la venue de Rodrigo était importante. Le directeur sportif du club anglais se trouve actuellement à Valence, où le joueur effectue sa visite médicale.

'AS' nous apprend qu'Orta s'est montré très enthousiaste quant à la venue de l'attaquant espagnol, en déclarant: "C'est le joueur le plus cher et le plus important de l'histoire du club".

Aussi, il a révélé la réaction de Bielsa lorsqu'il a appris l'intérêt porté à Rodrigo : "Il n'a pas hésité dès que nous l'avons approché sur la possibilité de l'intégrer au groupe et nous a littéralement demandé s'il était possible de le signer maintenant".

Le directeur sportif a clairement indiqué l'objectif du club avec l'arrivée de Rodrigo : "Nous cherchons à maintenir Leeds en Premier League et nous avons l'ambition de continuer à nous développer. Rodrigo nous a permis de présenter notre projet et nous lui en sommes très reconnaissants car il y a cru dès le premier instant."